Leverer utstyr til nytt Island Offshore-skip

Flere års jobbing

Rune Misund som leder marineavdelingen legger ikke skjul på at markedet på hjemmebane er krevende og at selskapet derfor jobber for å vokse internasjonalt. Etter flere års jobbing, er de godt fornøyd med å ha sikret seg kontrakt for utstyr om bord på det spesielle Island-skipet.

– Det er veldig tilfredsstillende å vinne kontrakter når konkurransen er så tøff, uttaler han i en pressemelding.

Misund forteller at de forventer at markedet i Norge fortsatt vil være tøft utover i 2017, men at de øyner håp om bedring mot slutten av året.

Betydelig omsetning

Marine-avdelingen omsetter årlig for rundt 200 millioner kroner til det maritime markedet, hovedsakelig verft, men også rederier og utstyrsleverandører. I tillegg omsetter avdelingene i Vietnam og Romania for om lag 180 millioner i samme marked.

BD Marine ble etablert som egen divisjon i det landsdekkende selskapet i fjor, og avdelingen har hovedkontoret sitt i Breivika.