Bjerkvik er ny hotelldirektør i Ålesund

45-åringen er et kjent ansikt i byens hotellmiljø og har tidligere vært hotellsjef ved Quality Hotel Waterfront i Ålesund i fem år. Nå kommer Bjerkvik fra stillingen som hotelldirektør ved Sagafjord hotell på Sæbø.

Hotellet som ligger sentralt plassert ved Skansekaia, har nylig pusset opp konferanse- og møterommene sine, og nå står de 131 hotellrommene for tur.

– Radisson Blu er en solid hotellkjede som er inne i en spennende fase med store investeringer. Da Radisson Blu Hotel Ålesund tilbød meg stillingen som hotelldirektør, måtte jeg gripe muligheten, sier Bjerkvik i en pressemelding.

(saken fortsetter under)

Med spøkjelseshotellet som besteven Ho var den einaste nyfødde på Øye på sju år. No får ho turistar til å grøsse – heilt til ho blir mørkredd sjølv!

Flakk kjøper nabohotell i Ålesund Knut Flakk og Hotel Brosundet kjøper nabohotellet Clarion Collection Hotel Bryggen i Ålesund.

Radisson Blu Hotel Ålesund ble bygget i 2000, og er en del av den internasjonale hotellkjeden, Rezidor Hotel Group.

– Ålesund er et viktig satsningsområde for oss og vi er sikre på at Aina er riktig kvinne til å lede Radisson Blu Hotel Ålesund. Aina skal både lede hotellet gjennom en omfattende oppussingsprosess og sørge for at vi holder det høye servicenivået som kjeden er kjent for, sier regionsdirektør Ronald Smithjes for Rezidor Hotel Group, i en kommentar.

Flere Ålesund-nyheter? Sjekk vår byside