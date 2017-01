Farstad-brødrene starter nytt selskap

De tre brødrene Sverre Andreas, Jan Henry og Erik Farstad står bak aksjeselskapet Tyrholm & Farstad Invest som ble registert i Brønnøysundregistrene den 4. januar.

Sverre Andreas Farstad er oppført som daglig leder og styreleder, mens Jan Henry og Erik Farstad er styremedlemmer. Formålet med selskapet er oppgitt som investering i verdipapirer «samt hva hermed står i forbindelse» og aksjekapitalen som er registrert i foretaksregisteret er 30.000 kroner.

Registert dagen før Siem-kollaps

Selskapet er registrert dagen før det ble kjent at Farstad Shipping ikke kom til enighet med investoren Kristian Siem om en avtale som skulle sørge for en refinansiering av Ålesund-rederiet. Det videre målet med samarbeidet ble i høst oppgitt å være en fusjon mellom Farstad-rederiet og Siem Offshore med hovedkontor i Kristiansand.

Vedtektsdato i det nye selskapet er oppgitt å være 11. november i fjor, snaue to uker før offentligheten først fikk vite om Siem-samarbeidet.

Farstad Shipping jobber nå med et mål om å få på plass en refinansieringsavtale som innebærer at rederiet fortsetter på egenhånd. Selskapet har per i dag en avtale med kreditorene som gjør at de slipper å betale på gjelda ut januar.

Et samarbeid med Siem ville ført at Kristian Siem overtok kontrollen med over halvparten av aksjene, etter å ha garantert for ny kapital på én milliard kroner. Samtidig ville Farstad-familien nærmest blitt utradert på eiersiden.

Felleseid selskap

Navnet på det nye investeringsselskapet har en velkjent klang i næringslivet på Sunnmøre. Tyrholm & Farstad AS har en hundreårig lang historie som spedisjonsselskap, men eier blant annet også drøyt 40 prosent av aksjene i Farstad Shipping. Adressen til dette selskapet og investeringsselskapet er identisk.

Også i dette spedisjonsselskapet er det de tre Farstad-brødrene med familier som er involvert gjennom selskapene Ask AS, Farland AS og Seamt Invest AS.

De tøffe tidene i offshore kom tydelig til syne i det siste offentlige regnskapet for det felleseiede selskapet. Underskuddet i 2015 endte på 870 millioner kroner. Ettersom selskapet opererer med konsernregnskap, inkluderer underskuddet 2015-resultatet Farstad Shipping.

Jan Henry Farstad henviser til Sverre Andreas for en kommentar til hva slags planer brødrene har for det nye selskapet. Den daglige lederen for det nye selskapet er imidlertid på reise tirsdag og har foreløpig ikke svart på Sunnmørspostens henvendelser.