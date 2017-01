Farstad får mer tid av kreditorene

Farstad Shipping har fått en ny avtale med kreditorene som gjør at de slipper å betale på gjelda fram til 28. februar, ifølge en børsmelding tidlig mandag.

Rederiet har en rekke ganger fått forlenget en såkalt stand still-avtale for å komme i mål med en refinansiering av selskapet.

5. januar ble det kjent at Farstad og Kristian Siem ikke kom i mål med en avtale alle kunne bli enige om. Rederiet jobber nå med en målsetting om å komme i havn med en avtale som gjør at Farstad seiler videre på egenhånd, uten nye større investorer utenfra.

Mandag opplyser rederiet også at Aker-kontrollerte Ocean Yield vil la være å kreve leie for de to ankerhåndtererne Far Senator og Far Statesman for januar og februar måned. Bare for Far Statesman som ligger i opplag på Humla utenfor Ålesund, betyr dette gjeldslettelser på 1,2 millioner kroner i uka.

Rederiet påpeker at også långiverne i de to obligasjonslånene vil avstå fra å kreve inn gjelda den kommende måneden. Ikke overraskende blir det også opplyst at det ene av disse lånene , som beløper seg på 400 millioner kroner, ikke blir innfridd ved forfall 15. februar.