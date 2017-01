Farstad møter velvilje hos Røkke-selskap

Farstad Shipping har fått en ny avtale med kreditorene som gjør at de slipper å betale på gjelda fram til 28. februar, ifølge en børsmelding tidlig mandag.

Rederiet har en rekke ganger fått forlenget en såkalt stand still-avtale for å komme i mål med en refinansiering av selskapet. Markedet reagerte mandag formiddag med å sende Farstad-aksjen nedover på børsen.

Røkke-selskap letter på avtale

Mandag opplyser rederiet også at Aker-kontrollerte Ocean Yield vil la være å kreve leie for de to ankerhåndtererne Far Senator og Far Statesman for januar og februar måned.

Bare for Far Statesman som ligger i opplag på Humla utenfor Ålesund, betyr dette gjeldslettelser på 1,2 millioner kroner i uka.

Spekulasjoner

5. januar ble det kjent at Farstad og Kristian Siem ikke kom i mål med en avtale alle kunne bli enige om. Rederiet jobber nå med en målsetting om å komme i havn med en refinansiering som gjør at Farstad seiler videre på egenhånd, uten nye større investorer utenfra.

Samtidig er spekuleres det i om Røkkes Aker er på veg inn igjen i bildet, etter at Aker gjentok sin invitasjon om samtaler med Farstad.

Aker og Farstad har tidligere kommet til enighet om en løsning for den gjeldstyngede økonomien i selskapet. Den avtalen skal imidlertid ha blitt veltet av bankene.

Rederiet påpeker at også långiverne i de to obligasjonslånene vil avstå fra å kreve inn gjelda den kommende måneden.

Ikke overraskende blir det også opplyst at det ene av disse lånene, som beløper seg på 400 millioner kroner, ikke blir innfridd ved forfall 15. februar.