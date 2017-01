Milliardkontrakt i sikte for Vard

Mandag signerte Vard et såkalt "Letter of Intent" for design og konstruksjon av et ekspedisjons-cruiseskip. Det melder selskapet i en børsmelding. Det var Skipsrevyen som meldte dette først.

Navnet på det internasjonale cruiseselskapet holdes imidlertid hemmelig.

Luksusskipet skal bli omtrent 145 meter langt og 20 meter bredt, med plass til 220 passasjerer. Skroget skal bygges Vard-verftet i Tulcea, Romania, og levering fra et av Vards norske verft i 2019.

Kontraktsprisen er ventet å komme opp i omlag en milliard kroner. Vard og cruiseselskapet har begge intensjoner om å inngå en kontrakt innen første kvartal av 2017, dersom de blir enige om flere betingelser, inkludert tilfredsstillende finansiering, står det i meldingen.

