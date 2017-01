Diplomatiet som gir håp om fiskevekst i Kina

Nordområdekonferansen Arctic Frontiers kan komme til å spille en viktig rolle i å få fart på sjømatsamarbeidet. En rekordstor kinesisk delegasjon skal trakteres som om de var IOC-pamper med rett til å tildele olympiske leker.

Flere av de 22 kinesiske delegatene som kommer til Tromsø har allerede blitt traktert i et stille laksediplomati i Gratangen og på Andørja i Sør-Troms i juni i år.

Positiv delegasjon

Uten stor oppmerksomhet inviterte fiskeriminister Per Sandberg den nyutnevnte kinesiske ambassadøren Wang Min til å møte lokale oppdrettere i Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm i Sør-Troms.

– Det var en positiv delegasjon som besøkte oss. Alle hadde lyst til å komme videre og ville gjøre sitt til at normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina går best mulig, sier fiskeoppdretter Geir Lundberg til NTB.

– Gripe muligheten

IOC-toppen Gerhard Heiberg har gode kontakter i Kina, og var med som tilrettelegger i laksediplomatiet.

Heiberg sa følgende til Fiskeribladet Fiskaren i desember da normaliseringsprosessen med Kina ble kjent:

– Nå må norsk næringsliv gripe mulighetene raskt, for jeg tror kineserne er virkelig klare for å få til et skikkelig samarbeid med oss igjen, sa Heiberg som mener laksediplomatiet i Sør-Troms var viktig for å få på plass en avtale.

– Bidratt sterkt

Fiskeriminister Per Sandberg understreker hvor viktig ambassadør Wang Min har vært for at Norge og Kina skulle legge bak seg striden om nobelprisutdelingen i 2010 og normalisere forholdet igjen.