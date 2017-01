Marine Harvest kuttar skift

- Tidlegare har vi delar av året køyrd med to skift for produksjon av filet, men det er det ikkje grunnlag for lenger, seier kommunikasjonsjef Nævdal-Bolstad til nett.no.

Dettge skal ikkje få konsekvensar for den faste arbeidsstokken. Til det andre skiftet har dei i stor grad nytta innleigd personell.