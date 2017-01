Laksegrossister til søksmål mot revisor etter skatteregning

Laksegrossistene Sverre Søraa og Odd Martin Øvrebø i Måløy-baserte Coast Seafood går til søksmål for det de mener er dårlige råd om generasjonsskifte, skriver Dagens Næringsliv.

Gründerne overførte i 2009/10 store deler av holdingselskapene til barna, men endte opp med en skatteregning på rundt ti millioner kroner.

Ifølge rettspapirene hevder de at generasjonsskiftene ikke ville blitt gjennomført, om de hadde fått bedre råd fra revisorene. Derfor krever de erstatning fra revisor Odd Monsen og revisjonsselskapet Ernst & Young på nærmere ti millioner kroner.

Det er satt av tre dager til saken i Bergen tingrett i februar.

Ifølge avisa utgjør arveavgifta de seks barna må betale, snaue to millioner kroner. Resten av regninga består av utbytteskatt, gevinstskatt og tilleggsskatt for Søraa og Øvrebø.

Ifølge sluttinnlegget til motparten avises søksmålet fullstendig. Delvis mener de kravet er forelda og at revisor ikke er ansvarlig for feil i aksjonærregisteret som utløste kravet. Videre mener revisor at de aldri har tatt på seg oppdraget med å kvalitetssikre grunnlaget for transaksjonene. De viser til at reglene for revisors uavhengighet, setter en stopper for at man kan ta på seg denne type oppdrag.

