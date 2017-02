Ulmatec med kontrakt til nye hurtigruteskip

Ulmatec Handling skal levere åtte sideporter i tillegg til utstyr som gangvegar, heiser og løfteanordningar for mindre båtar som skal nyttast til turar frå skipet.

– Ulmatec har jobba med denne kontrakten over lengre tid og det er en milepæl når denne no vert sikra. Ulmatec får no betalt tilbake for si satsing innan ekspedisjonsskip, cruise- og passasjerbåtar, seier sals- og marknadsdirektør Jon Åge Eidem i ei pressemelding.

Avtalen gjeld for det første hurtigruteskipet MS Roald Amundsen, med opsjon på MS Fridtjof Nansen, i tillegg til dei to andre skipa som Kleven har opsjon på.

Gummibåtene som nyttast til turane, er levert frå den lokale leverandøren Hatløy Maritime.

Verdien på avtalen blir ikkje opplyst. Konsernet som går under selskapsnamnet Ulstein Marine Technology AS, har hatt inntekter på kring 380 millionar dei siste åra, men rekneskapen for 2016 er ikkje gjort offentleg enno.

Utstyret blir designa og laga ved avdelinga på Hareid, og etterpå skal det monterast ved Kleven verft.

