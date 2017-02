Dette mener analytikerne om ny offshoregigant

Planen er å skyte inn friske penger, i hovedsak fra Kjell Inge Røkke via Aker/Solstad og John Fredriksen via Deep Sea Supply/Hemen. Deretter vil Farstad bli et datterselskap som inngår i nye Solstad Farstad.

Analysesjef Karl Johan Molnes i Norne Securities mener en sammenslåing er bra for hele bransjen. Overfor E24.no peker han imidlertid på at Solstad kommer best ut.

– Dette er positivt for markedet, og spesielt positivt for Solstad. Solstad har vunnet frem ved at de har hatt Røkke, og nå Fredriksen, bak seg med kapital. Og det er ikke sikkert det slutter her, sier Molnes til nettstedet.

Analytiker Øyvind Mossige i Danske Bank sier til E24-no at en sammenslåing var nødvendig for å oppnå mer disiplin i markedet.

Analytiker Kim Andre Uggedal i Fearnley Securities mener en slik sammenslåing vil få liten, eller ingen effekt i markedet.

Jeg tror på prinsippet om at man står sterkere sammen. Men det er ikke gitt at om du slår sammen tre dårlige selskap til ett selskap at det sammenslåtte selskapet er bra, sier han til Dagens Næringsliv.

Analytiker Stig Erik Kyrkjeeide i Swedbank sier til samme avis at han ikke er overrasket over at det legges en sammenslåing på bordet. Imidlertid hadde han ikke ventet seg at Røkke og Fredriksen ville samarbeide.

Farstad-aksjen skjøt i været

Planene for å danne Norges største offshorerederi, fikk en voldsom positiv mottakelse i aksjemarkedet ved børsåpningen. Halvannen time etter åpning var det en mer forsiktig optimisme.

Aksjen til Farstad Shipping skjøt i været fra start på Oslo børs etter at det ble kjent at rederiet hadde en ny kriseplan på plass.

Oppturen varte imidlertid ikke lenge, og etter å ha gått opp med nær 40 prosent – sank kursen igjen. Ved 10.30-tida var aksjen steget med om lag 14 prosent.

Solstad klart best ut

Noe tilsvarende skjedde hos Deep Sea Supply, hvor aksjen først gikk voldsomt opp – før den var tilbake på en oppgang på drøyt fire prosent ved 10.30-tida.

Solstad-aksjene gjorde det sterkere. Ved 10.30-tida var A-aksjen opp 26 prosent, mens B-aksjen hadde økt i verdi med nesten 45 prosent.