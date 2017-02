Røkke og Fredriksen åpner for mer samarbeid

Kjell Inge Røkke og John Fredriksen uttaler begge til Dagens Næringsliv tirsdag at de vurderer mulighetene for mer samarbeid, etter at de i fellesskap har fått kontroll over Farstad Shipping.

– Vi skaper en ny kraftfull industriell plattform for den fragmenterte OSV-bransjen. Jeg ser spesielt frem til å jobbe med Aker med det nye selskapet. Vi har hatt et godt samarbeid i lang tid, og jeg ser frem til å jobbe med dem på Solstad og forhåpentlig nye prosjekter fremover, sier Fredriksen i en uttalelse til avisen.

Også Røkke mener Aker og Fredriksen-systemet kan spille hverandre gode, og «gjennom samspillet få tilgang til flere forretningsmuligheter», skriver romsdalingen i en epost til avisen.

