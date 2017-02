176 søker om sluttpakke i Rolls-Royce Marine

Det opplyser kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk til smp.no onsdag.

– Nå skal hver søknad vurderes. Det kan for eksempel være noen søkere i bunken som vi svært gjerne ønsker å beholde, opplyser Wollebæk.

Selskapet tilbyr tre til sju måneders lønn utenom oppsigelsestiden avhengig av alder og ansiennitet.

Etter planen skal sluttpakkene tre i kraft allerede fra 1. mars.

Sunnmørsposten fikk tirsdag opplyst at de ansatte også får muligheten til å trekke søknadene sine, om de ønsker.

800 skal vekk globalt

Selskapet opplyste før jul at de skal nedbemanne med 800 ansatte - og for få dager siden ble det klart at dette vil ramme rundt 200 norske ansatte.

– Nedbemanning er ikke noe annet en veldig vanskelig, men når såpass mange har søkt på det frivillige tilbudet så vil vi få færre rene oppsigelser. Det er til hjelp i en utfordrende tid, fortsetter Wollebæk.

Avviste nedleggingsplaner

Rolls-Royce-sjefen Mikael Makinen fortalte til Sunnmørsposten tirsdag at de håper dette er siste runde med nedbemanning.

De aller fleste norske ansatte jobber ved fem ulike avdelinger på Sunnmøre.

– Vi har ingen planer i dag som innebærer noe annet, svarte Rolls-Royce-sjefen videre på spørsmål om hvorvidt alle avdelingene på Sunnmøre er i drift om fem år.

Avdelingene holder til i Ålesund, Ulsteinvik, Hjørungavåg i Hareid - og Longva og Brattvåg i Haram. I tillegg har selskapet et mindre antall ansatte i Hordaland, Trondheim og Oslo.