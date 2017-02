Kamera fra jagerfly styrer gangbroa

Gangbroen skal sørge for å frakte folk trygt mellom skip og vindturbiner til havs. Systemet kalt «walk-to-work» kommuniserer med navigasjonssystemet om bord i skipene slik at det utligner bevegelsene i sjøen.

Kongsberg Evotec i pluss etter blodrøde år Kongsberg Evotec har gått fra blodrøde tall til overskudd, for første gang siden de ble kjøpt opp av Kongsberg.

Samtidig er dette langt mer enn bare en gangbro. Systemet hjelper også til med å planlegge den mest effektive ruta for å utføre arbeidet.

– Det betyr at skipet for eksempel kan spare et kvarter eller en halvtime per operasjon, noe som åpner for at man rekker rundt til flere vindturbiner i løpet av arbeidsdagen, forklarer administrerende direktør Stein Aabelvik.

Prosjektgruppen for arbeidet plasseres i Ulsteinvik, samtidig som deler av den mekaniske jobben gjøres av Evotec-avdelingen.