Skal levere oppsynsbåt som skal gå langs hele kysten

Alusafe 2000 MPV er en ny type båt som er skreddersydd etter Fiskeridirektoratets kravspesifikasjon. Den er 20 meter lang, og har en marsjfart på 20 knop. Oppsynsbåten skal ha mannskap bestående av en kaptein fra Norwegian Rig Shuttle, samt to inspektører fra Fiskeridiraktoratet.

- Vi er så langt godt fornøyd med valg av leverandør, og det vi har sett av referansefartøy har vært veldig bra. Med tanke på at båten bygges for å være i drift i krevende forhold syv dager i uka hele året, så er vi svært tilfreds med valg av utstyr, materialer og tekniske løsninger, sier daglig leder Kjetil Hantveit i Norwegian Rig Shuttle i pressemeldinga.

Vinter i nord

Norwegian Rig Shuttle har inngått en treårig kontrakt med Fiskeridirektoratets regionkontor i Tromsø, med varighet fra januar 2018, ifølge selskapet. Båten fra Maritime Partner og Norwegian Rig Shuttle skal erstatte de to båtene som direktoratet disponerer i dag.

Båten må bygges og utrustes for å kunne gå i de nordligste fylkene på vinterstid, mens den i sommerhalvåret vil operere i Sør-Norge.

– Vi har ønsket et mer robust alternativ enn båtene vi har disponert til nå da de har vært litt for sårbare i tøffe værforhold. Nå har vi fått sjansen å anskaffe oss et skikkelig verktøy, sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratets overvåkningstjeneste i region Nord, Rolf Harald Jensen, i pressemeldinga.