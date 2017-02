Regjeringen la fram havstrategi

Smp.no oppdaterer

– Dette er en strategi for fremtidens jobber, sier statsminister Erna Solberg.

Tirsdag klokka 12 la regjeringen fram sin havstrategi.

– Regjeringen vil satse videre på de havnæringene hvor vi allerede er sterke, og samtidig stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å få frem nye næringer og sikre Norge posisjon som en av verdens ledende havnasjoner, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

OECD har pekt på det de mener er mulighetene for stor vekst i havøkonomien, men at bærekraft er avgjørende for å ta ut potensialet.

– Vi vil legge til rette for både høsting og oppdrett av nye arter. Dette krever økt forskningsinnsats for å sikre at det skjer innenfor bærekraftige rammer, sier fiskeriminister Per Sandberg i en kommentar.

Strategien skal bidra til økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom petroleum, maritim og marin næring.

Dette er regjeringens viktigste tiltak:

• Gi marin og maritim næring muligheter for å teste ut i løsninger i fullskala som oljenæringen har gjennom Demo2000.

• Bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene.

• Styrke havnæringenes internasjonale konkurransekraft gjennom å bygge Norge som merkevare.

• Kartlegge muligheter for oppdrett av nye arter og legge til rette for høsting av nye arter.

• Øke kunnskapen om økosystemene i kystsonen for å legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen.

• Styrke kunnskapsgrunnlaget om havøkosystemenes rolle for den globale klimautviklingen.

• Legge til rette for forskningstokt til Antarktis.

• Styrke geologisk kartlegging av petroleumsressurser og mineralforekomster i havet.

• Styrke petroleumsforskningen for å bidra til styrket internasjonal konkurransekraft for norsk petroleumsvirksomhet og havbaserte næringer generelt.