Hurtigrutesjefen trykker på startknappen ved Kleven

Norwegian Marine Interior AS (NMI) signerte i dag en kontrakt med Kleven Verft for utrustning og innredning av de to nye ekspedisjonsskipene som Kleven bygger for Hurtigruten. Kontrakten på de to skipene har en verdi på flere hundre millioner kroner for det Molde-baserte selskapet, med en opsjon på ytterligere to skip.