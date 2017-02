Mer jobb til seks Farstad-skip

Ankerhåndteringsskipet Far Sigma skal inn i arbeidet som sunnmørsriggen Island Innovator skal utføre for Lundin med å bore en oljebrønn. Arbeidet som skjer på norsk sokkel, skal starte opp i løpet av februar, opplyser Farstad i en børsmelding mandag.

Videre har PSV-en Far Symphony fått en ettårskontrakt med Fairfield Betula på britisk sokkel fra april.

DE to PSV-ene Far Server og Far Serenade har fått kortere oppdrag på 3,5 måned på et utviklingsprosjekt utenfor kysten av Egypt.

PSV-en Far Spica befinner seg mandag utenfor østkysten av Storbritannia har fått forlenget sitt oppdrag med fire måneder

Til slutt melder også rederiet at PSV-en Far Sterling har fått en korttidsjobb for Petro Services i Kongo.

Flere av fartøyene har ligget i opplag i løpet av de siste årene, men etter det smp.no forstår – er det ingen av disse skipene som går ut av opplag som en direkte følge av disse kontraktene.

