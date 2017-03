Ny langsiktig kontrakt for Havila

Dette er det tredje skipet Havila Shipping har fått lengre kontrakter på i løp av de siste seks ukene, skriver selskapet i ei pressemelding.

– Jeg er veldig fornøyd med å få på plass nok en langsiktig kontrakt for et av våre skip. Jeg kan ikke oppgi noe tall, men bare understreke at i slike tider som vi har nå er dette en kontrakt vi er fornøyd med – og jeg tar det som en tillitserklæring at kunden bruker begge opsjonene på ett år hver, uttaler Njål Sævik, administrerende direktør i selskapet.

Det er tre uker siden det ble kjent at rrv-skipet Havila Troll ble tildelt en kontrakt åp sju år med Statoil, med mulighet til utvidelse til ytterlig fem år. For halvannen måned siden ble det flagget en kontrakt for subsea-skipet Havila Subsea, med varighet på tre år og mulig forlengelse på to.

I tillegg til kontraktene har Havila Shipping også fått på plass refinansieringen av selskapet.