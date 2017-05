Vard-tråler et bevis på omstilling ved verfta

GIEK imponert og forbausa over verfta Styremedlem Arve Bakke gjekk ut og ønskja seg høgare lønnsemd, men GIEK-leiinga er samstundes imponert av korleis verfta har omstilt seg.

Hekktråleren er utstyrt ved Aukra-verftet til Vard og designet av Rolls-Royce i Ålesund.

Eksportkreditt Norge påpeker at tråleren er historisk, på den måten at det er første gang de finansierer et fiskefartøy bygd ved et norsk verft for et utenlandsk rederi. I en tid med lav etterspørsel fra offshorenæringen, viser avtaler som dette omstilling i praksis, heter det i en pressemelding i anledning presentasjonen av resultatene fra første kvartal.

Kontraktsverdien for Vard var på 350 millioner kroner og fartøyet ble levert på slutten av fjoråret.

– Dette er et godt eksempel på at verftsindustrien har, på relativt kort tid, vist en evne til å rette seg inn mot nye kundesegmenter og skipstyper, sier administrerende direktør Otto Søberg i Eksportkreditt Norge i en kommentar.

Eksportkreditt Norge mottok i 1. kvartal 65 søknader om finansiering til en samlet verdi av 48,3 milliarder kroner. Eksportkreditt Norge utbetalte i første kvartal 1,9 milliarder kroner i lån og bidro til finansiering av en rekke ulik typer prosjekt.

Slår seg sammen i nytt eksport-team: Slik skal de hjelpe norsk næringsliv ut i verden Fire statlige organisasjoner har slått seg sammen i et team for å hjelpe norsk næringsliv ut i verden.