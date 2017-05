Kabeleggjar frå Kleven er Årets Skip

Administrerande Ståle Rasmussen ved Kleven var mellom dei som tok i mot prisen frå arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie under den årlege skipsmessa.

Skipet med byggenummer 372 var opprinneleg malt i raud «ABB-fargar», men etter at den delen av verksemda blei selt til NKT Cables i fjor, er skipet malt blått.

Juryen grunngjev valet med at fartøyet er eitt av verdas mest avanserte fartøy for kabellegging med fleire nyvinningar om bord, som gjer det muleg å navigere skipet under forhold der mange andre må gi opp.

Prisen blir delt ut av Skipsrevyen etter avgjerd frå ein jury beståande av administrerande direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund og maritim bransjesjef Lars Gørvell-Dahll i Norsk Industri.

Den andre finalisten i kåringa var vindeserviceskipet «Windea Leibniz» frå Ulstein Verft til BS Offshore.

Fleire saker om dei to skipa her:

