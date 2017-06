Nordfjord-verft skal bygge søsterskip til nyskapende turistbåt

Sammen med Bellona og Enova, slapp selskapet The Fjords, nyheten om at avtalen var endelig i boks. Offentliggjøringen skjer i forbindelse med Nor-Shipping torsdag ettermiddag om bord på turistbåten «Vision of the Fjords».

Det er tidligere kjent at verftet hadde en intensjonsavtale om et søsterskip på handa. Nå er kontrakten i havn - og den nye båten skal ha hel-elektrisk drift.

I trafikk neste år

Søsterskipet vil få navnet «Future of the Fjords» og det er selskapet The Fjords under ledelse av direktør Rolf A. Sandvik som bestiller båten.

Sandvik er overbevist om at turistene vil sette pris på å bli fraktet lydløst og miljøvennlig når de opplever Nærøyfjorden som er satt opp på verdensarvlista til FN.

– Dette er ansvarlig og bærekraftig turisme. Det er unikt, sier Sandvik i en pressmelding.

Det nye søsterskipet får en kapasitet på 400 passasjerer og skal settes i rute våren 2018. Trafikkselskapet Fjord1 og reiselivsselskapet Flåm AS eier hver sin halvpart av aksjene i Fjord AS.

(saken fortsetter under)