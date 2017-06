To prosjekt i Nordvest fikk støtte – nå deles det ut mer penger

(saken fortsetter under)

- Utslippene innen transport skal reduseres med 40 prosent innen 2030. Strengere krav til utslippsreduksjoner betyr at vi må være tidlig ute med nye løsninger. Det kan gi nye forretningsmuligheter for næringslivet, sa næringsminister Monica Mæland i følge en pressemelding .

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) positiv til å finne nye støtteordninger: Enova har gigantfond å ta av – Framtida tilhører de som tør å ligge foran og ta i bruk nye miljøvennlige løsninger, sier leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Nikolai Astrup (H). På Giske møtte han konsernsjef Rolf Fiskerstrand.

Nominert til nyskaperprisen: Drømmer om ren ferje på verdensarvfjorden – Ei hydrogenferje på verdensarvfjorden mellom Hellesylt og Geiranger. Drevet fram av hydrogen uten annet utslipp enn vann.

Til sammen trekk statsråden opp tre tiltak da hun hadde ordet under Innovasjonstalen 2017 ved Sentralen i Oslo onsdag.

To av satsingene er knyttet til Pilot-E programmet ble startet opp som er prøveprosjekt i fjor. Fem prosjekt kom da gjennom nåløyet, og nå åpnes det for nye søknader. Det er mulig å få støtte både til utvikling av digitale energisystemer og mer utslippsfri godstransport.

I tillegg lanseres en ordning med Innovasjonspartnerskap som skal gjøre det enklere å for offentlige og private virksomheter å gå sammen om nye løsninger på samfunnsutfordringer.

Selv om den maritime industrien trolig vil se muligheter i ordningene, pekte administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge på en annen sektor, hvor det var viktig å gjøre en innsats i årene framover.

- Frem til år 2030 er statsbudsjettet vårt i balanse, men så begynner det å bli vanskelig. Perspektivmeldingen sier at vi da får et gap mellom inntekter og utgifter som øker med fem milliarder kroner per år. Teoretisk er det flere løsninger, men det som virkelig monner er å redusere utgiftene og øke produktiviteten i offentlig sektor, sa Traaseth ifølge en pressemelding.