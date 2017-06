Marin Teknikk skal designe verdens første førerløse containerskip

Ifølge Teknisk Ukeblad kunngjorde Yara onsdag at Marin Teknikk er valgt som skipsdesigner av det som trolig blir verdens første autonome skip i kommersiell drift.

Skipet skal få navnet «Yara Birkeland», oppkalt etter Kristian Birkeland, grunnlegger av det som ble Hydro og Yara, og er planlagtå skulle erstatte 40.000 årlige vognturer mellom Yaras fabrikk på Herøya i Porsgrunn og havnene i Breivik og Larvik. Planen er at skipet skal være i drift fra 2020.

Salgsdirektør Richard Klungsøyr Gjerde i Marin Teknikk er både stolt og glad over kontrakten.

– Vi er ydmyke og svært stolteoverden tilliten Yara viser oss. Det er spennende å skulle utvikle fartøyet i samarbeid med Yara og Kongsberg, sier Gjerde til ukebladet.

Samarbeid

Skipet er et samarbeidsprosjelt mellom Yara og Kongsberg Gruppen, og skal bli et elektrisk autonomt containerskip, altså et førerløst skip, som skal være omtrent 75 meter langt og ha en dødvekt på mellom 3.000 og 3.500 tonn.

Skipet skal ta 1-2 turer i døgnet mellom Herøya, Brevik og Larvik.

– Dette er en transportrevolusjon Kristian Birkeland verdig. Hans innovative egenskaper inspirerer oss daglig, sa Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, da valget av skipsdesigner ble kunngjort fra scenen under markeringen av 150-årsjubileet for Kristian Birkeland.