Volda-firma med fleire kai-kontraktar

Prosjekta har eit samla areal på godt over 2.000 kvadratmeter, og består mellom anna av utviding av kai for Skipavika Næringspark AS.

To kontraktar går på arbeid for Havn Rørvik IKS i Nord-Trøndelag.

– Kaia i Skipavika er den sjuande i rekka av kaier vi har utført for Skipavika Næringspark. Kaiene til Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS er store prosjekt med samla størrelse på over 40 millionar kroner, opplyser dagleg leiar Askjell Våge i ei pressemelding.

A. Våge AS i Volda har 60 års fartstid i bygg- og anleggsbransjen, med kai som spesialfelt i dei siste 20 åra.

– Vi har så langt utført over 100 kaiprosjekt, med eit samla kaiareal på godt over 70.000 kvadratmeter, opplyser Våge.