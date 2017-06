Rolls-Royce tester verdens første fjernstyrte kommersielle fartøy

Rolls-Royce og det danske rederiet Svitzer har gjennomført demonstrasjoner av det som omtales som verdens første fjernstyrte kommersielle fartøy.

Demonstrasjonen med den 28 meter lange slepebåten Svitzer Hermod har vært gjennom flere uker med sjøprøver der fartøyet er blitt fjernstyrt fra land, men nyheten ble først kjent gjennom en pressemelding fra Rolls-Royce tirsdag.

Da ble det samtidig kjent at konsernet og det danske rederiet inngår en avtale om å samarbeide videre med testing og utvikling av teknologi for fjernstyring av slepebåter. Målet på sikt er autonom drift av slepebåter.

– At vi nå kan styre et kommersielt fartøy fra land er en veldig viktig milepæl, og jeg er stolt av teamet vårt som har fått det til. Nå går vi videre, for teknologien mot større grad av autonomi i skip utvikles raskt. Sammen med innovative rederier vil vi fortsette arbeidet. Vi må også jobbe sammen med havnevesen og transportnæringen i bred forstand fremover - det er mer enn selve skipet som blir påvirket, sier sunnmøringen Asbjørn Skaro som er direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce i en kommentar.

Tidligere i år fikk blant annet ledelsen fra begge selskapene demonstrert metoden i København havn. Kapteinen satt i et kontrollsenter på land i hovedkontoret til Svitzer.

– Systemene har gått gjennom flere tusen timer testing av blant annet navigasjon, «situational awareness», fjernstyring og kommunikasjon mellom kontrollsenteret og slepebåten, heter det i pressemeldingen.