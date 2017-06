Solstad Farstad-fusjonen fullføres onsdag

Fusjonen mellom Farstad Shipping, Solstad Offshore og Deep Sea Supply blir gjennomført i løpet av onsdagen.

Det går fram av børsmeldinger fra selskapene tidlig onsdag.

Onsdag blir den siste dagen Farstad-aksjen omsettes på Oslo børs og fusjonen trer formelt i kraft etter at børsen stenger. Torsdag kommer aksjen for det nye selskapet Solstad Farstad ASA i handel.

Den endelige gjennomføringen av fusjonsplanene har tatt et par uker lengre enn forventet.

Røkke og Fredriksen

Ålesund-rederiet blir del av Norges desidert største og samtidig blant de største i verden. Rederiet får en flåte på 154 skip, over dobbelt så mange som rederiet DOF, som til nå har vært Norges største.

Kjemperederiet innebærer et samarbeid mellom to av Norges rikeste og mest innflytelsesrike forretningsmenn - Kjell Inge Røkke og John Fredriksen. De to kontrollerer henholdsvis Solstad og Deep Sea Supply via selskapene Aker og Hemen.

Mange var overrasket da det i vinter ble kjent at de to hadde funnet tonen og ville gå sammen om Solstad Farstad.

Det skjedde etter at en annen av landets største investorer - Kristian Siem - måtte kaste inn håndkleet i sitt forsøk på å få kontroll over Farstad.

