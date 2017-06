Solstad Farstad-fusjonen fullført

Oppdatering: I ei børsmelding ved 19-tida, onsdag heter det at fusjonen er gjennomført. I meldinga framgår det for øvrig at Farstads eierandel i det nye selskapet er 1,5 prosent.

Fusjonen mellom Farstad Shipping, Solstad Offshore og Deep Sea Supply blir gjennomført i løpet av onsdagen.

Det går fram av børsmeldinger fra selskapene tidlig onsdag.

Onsdag blir den siste dagen Farstad-aksjen omsettes på Oslo børs og fusjonen trer formelt i kraft etter at børsen stenger. Torsdag kommer aksjen for det nye selskapet Solstad Farstad ASA i handel.

Mye uklart

Ålesund-rederiet blir del av Norges desidert største og samtidig blant de største i verden. Rederiet får en flåte på 154 skip, over dobbelt så mange som rederiet DOF, som til nå har vært Norges største.

Konsernsjef i rederiet blir Lars Peder Solstad og hovedkontoret skal ligge i Skudeneshavn. Hvem som ellers skal sitte i ledelsen, og konsekvenser for arbeidsplassene ved de ulike avdelingene, er ikke gjort kjent så langt.

Den endelige gjennomføringen av fusjonsplanene har tatt et par uker lengre enn forventet, men Farstad-direktør Karl-Johan Bakken sier til smp.no at utsettelsen har å gjøre med avklaringer av formaliteter.

– Meldingen som ble sendt ut i dag bekrefter tidsplanen for det formelle løpet, slik det ble orientert om i vinter. Det er først og fremst en orientering om logistikk og tidspunkter knyttet til handel av aksjer, sier Bakken.

Han kan ikke si noe i dag om hva slags rolle han selv vil få. Videre informasjon om det fusjonerte rederiet vil bli opplyst via børsmeldinger - trolig i løpet av kort tid.

Røkke og Fredriksen

Kjemperederiet innebærer et samarbeid mellom to av Norges rikeste og mest innflytelsesrike forretningsmenn - Kjell Inge Røkke og John Fredriksen. De to kontrollerer henholdsvis Solstad og Deep Sea Supply via selskapene Aker og Hemen.

Mange var overrasket da det i vinter ble kjent at de to hadde funnet tonen og ville gå sammen om Solstad Farstad.

Det skjedde etter at en annen av landets største investorer - Kristian Siem - måtte kaste inn håndkleet i sitt forsøk på å få kontroll over Farstad.

