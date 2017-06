Bygger nytt og aukar produksjonen ved meieriet i Ålesund

Tine Meieriet Ålesund får om lagt 200 kundar og aukar mjølkeproduksjonen med kring fire millionar liter i året, som følgje av at produksjonen ved Byrkjelo-meieriet blir lagt om.

Denne veka startar arbeidet med å rive og bygge opp at lageret ved Ålesund-meieriet for å handtere auken – og fornye anlegget. For å utføre arbeidet blir lageret i Ålesund stengt i fire veker frå og med no.

«Austlandsmjølk»

Ein konsekvens for kundane vil vere at mjølka i denne perioden kjem frå Austlandet, for det meste frå Oslo og Frya.

– Men mjølka skal smake likt uansett kvar du kjøpar henne i landet, fortel meierisjef Jan Heggem til smp.no.

Til vanleg får forbrukarane på Sunnmøre mjølk frå nærområdet som er tappa på meieriet i Ålesund, og køyrt direkte frå meieriet til butikkane. I vekene lageret er stengt, vil også søtmjølkproduksjonen stoppast. Produksjonen av dessertar og andre langtidshaldbare produkt vert som normalt, opplyser Tine i ei pressemelding måndag.

