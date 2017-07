– Uten Elton John hadde det vært minus i fjor

– Vi er alltid fornøyde når vi går i pluss, men vi ser samtidig at det er litt små marginer, sier Ante Giskeødegård til Nett.no .

Sammen med søskenbarnet Lars Berg Giskeødegård eier han Momentium, gjennom selskapet Ante og Lars Holding.

Selskapet fikk et overskudd før skatt på 0,8 millioner, som utgjør 1,6 prosent av driftsinntektene.

Momentium står bak de kjente festivalene Ålesund Live, Sommerfesten og Jugendfest, og er også arrangører av store konserter. Også Terminalen Byscene og nyvinningen Molo Brew er eid av Ante og Lars Holding.

Til nett.no opplyser Giskeødegård at drifta av festivalene skal under lupen til høsten, og at det kan bli endringer for Sommerfesten, spleisefesten som har gått i minus, og for Ålesund Live.