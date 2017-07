Riggjobb til to SolstadFarstad-skip

Offshoreskipene Far Statesman og Far Senator har sikra seg oppdraget med å slepe riggen Ocean Monarch og etterpå gjøre supply- og ankerhåndteringsjobber. Det opplyser rederiet i en børsmelding tirsdag.

Rederiet regner med at oppdraget vil starte opp ved årsskiftet og ha en varighet på rundt tre måneder – med mulighet for forlengelse med to nye måneder.

Avtalen er den første mellom SolstadFarstad og Cooper Energy som driver boreprogrammet i Bass Strait-regionen i Australia.