Milliardkontrakt gikk i vasken for Vard

Intensjonsavtalen på bygging av et nytt cruiseskip for en ukjent kunde, blir ikke gjennomført. Det opplyser verftskonsernet i en børsmelding samme dag som de legger fram tallene for 2. kvartal tirsdag.

Smp.no omtalte i mai at konsernet sleit med å lande kontrakten som ble meldt i januar. Avtalen dreide seg om et 145 meter langt luksusskip med plass til 220 passasjerer. Avtalen skal ha hatt en verdi på rundt en milliard kroner.

Design og bygging av mindre cruiseskip har blitt et viktig marked for norske verft i møte med oljenedturen. Vard har tidligere sikret seg flere slike jobber.

