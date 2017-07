Sævik går inn med 290 mill. i Volstad

Mandag ble det kjent at Sævik-familien i Herøy går inn med et betydelig beløp i Ålesund-rederiet Volstad Maritime.

Av protokollen fra generalforsamlingen i Volstad som er meldt til Brønnøysundregistrene, går det fram at beløpet er på 290 milllioner kroner, skriver E24.no.

Partene ønsket mandag ikke å opplyse det nøyaktige beløpet, men Per Sævik opplyste til smp.no at de gjennom Havila Holding har avklart en eierandel på opptil 50 prosent.

Et obligasjonslån på nær 500 millioner kroner var årsaken til at Volstad-selskapet trengte hjelp til å komme i mål med en ny finansiering.

Smp.no kjenner til andeler som tilsvarer nesten hele av lånet er omsatt i løpet av det siste året. Bare i år har rundt halvparten av lånet skiftet eiere, men det har tidligere ikke vært kjent hvem som eier lånet.

Solstad-rederiet tok i fjor kontroll over Herøy-rederiet Rem Offshore ved at Aker hadde kjøpt seg opp i et obligasjonslån, og blokkerte for andre løsninger.

Ifølge E24.no er det et London-basert fond som eier 51 prosent av Volstad-lånet, mens en ukjent eier sitter på en post på 34 prosent. Njål Sævik opplyser at holdingselskapet til familien ikke har eierandeler i lånet som er nå er innfridd, eller i ferd med å bli innfridd.