Vard med fullt kjør i Romania – slappere i Norge

Vard melder om stort arbeidspress på verftene i Romania så langt i år, mens de norske verftene har mindre å gjøre.

Konsernet opplyser at de er i ferd med å gjennomføre en utfordrende plan for å skaffe nok arbeidskraft ved de to Romania-verftene både av egne ansattte og underleverandører.

Verftskonsernet holdt inntektene oppe sammenlignet med i fjor - med en omsetning på drøyt 2,1 milliarder kroner. Men resultatet før skatt endte på minus 70 millioner. Både inntekter og resultat er noe svakere enn i samme kvartal i fjor, ifølge meldingen til Singapore-børsen tirsdag.

Driftsresultatet før avskrivninger, skatt og kostnader for restrukturering økt, og endte på 60 millioner.

Vard sikrer seg nye order til en verdi av nær 1,6 milliarder kroner, blant dem Kjell Inge Røkkes nye forskningsskip og et nytt krillskip som begge skal utstyres ved Brattvåg-verftet. Til sammen har Vard nå 44 skip i ordreboka og 37 av disse er eget design.

En cruisekontrakt på et skip til en verdi av rundt en milliard kroner gikk imidlertid i vasken.

Vard- gruppen eier verftene i Tomrefjord, Brattvåg og Søvik på Nordvestlandet i tiillegg til verft i Romania, Vietnam og Brasil. Verftsgruppen eies av italienske Fincantieri.

