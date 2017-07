Krangler om 25 millioner etter milliardsalg

De to forretningsmennene fra Sunnmøre kan nå møtes i tingretten etter at Hofseth i fjor kjøpte oppdrettsselskapet fra Pedersen for rundt en milliard. Nylig ble selskapet døpt om til Hofseth Aqua. Uenigheten skal dreier det seg om 25 millioner kroner og dreier seg om beregninger av skatt og en «cutoff», ifølge Hofseth.

– Vi hadde avtale om utleie av brønnbåt, som kjøperen mener han ikke er forpliktet til å følge. Vi mener kjøperen er forpliktet i henhold til skriftlig avtale. Jeg vil ikke utdype dette noe mer, det skal avgjøres i tingretten, sier Anders Pedersen til avisa.

Uenigheten kommer fram i en note til Pedersens investeringsselskap Cape Invest, hvor det heter at en avgjørelse er ventet i en voldgiftssak i løpet av 2017.

