- Den største ordre i NES sin historie

Norwegian Electric Systems skal levere hybride fremdriftssystemer til Fjord 1s fem nye ferger som skal bygges på Havyard Ship Technology i Leirvik.

Tre av fergene skal gå strekningen Hareid-Sulesund og to på Magerholm-Sykkylven. Fergene er 111 meter lange og kan ta 120 biler hver. Alt utstyr på fergene er lagt opp til å gå på batteri, samtidig som det er full back-up med dieseldrift ved lengre strømstans.

Videre har NES fått kontrakten på leveransen av et hybrid fremdriftssystem til Fjord1 sin nye ferge, Fjellstrand design ZeroCat 120. Fergen er en katamaranferge i aluminium og skal bygges på Fjellstrand. Den skal gå hel elektrisk mellom Halhjem.

Dette er den største ordren i NES sin historie.

- Fergestrekningen Hareid-Sulesund er teknisk sett den mest krevende helelektriske strekningen tilbudt i Norge, sier Stein Ruben, VP Sales.

Med disse kontraktene har ordrereserven til NES passert 500 mill NOK. Etter tøffe år med stor nedgang i ordremengden innen offshore segmentet har ferge, oppdrett- og fiskebåtsegmentet fått en kraftig oppsving.

- Vi har beholdt optimismen i et vanskelig marked, tenkt langsiktig og videreutviklet eksisterende og nye produkter, sier Tor Leif Mongstad, CEO i NES. - Vi har hatt høyt fokus på nye markeder og det at vi nå har tidenes største ordrereserve, bekrefter at vi har lykkes med det.

NES har også undertegnet kontrakt med franske Hayvard Ship Technology om å levere en lignende løsning til en ny 80 meter lang tråler som skal erstatte to franske trålere som ble bygget på 80-tallet.