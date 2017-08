Foreslår flere krillkonsesjoner i Sørishavet

– Norske fiskerier er mer enn det som drives i våre egne havområder. Den norske krillflåten driver i dag et bærekraftig og nyskapende fiskeri i Sørishavet. I tillegg bidrar flåten til internasjonal Antarktis-forskning, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Departementet foreslår nå at det utlyses mellom to og fire nye krillkonsesjoner, og ber blant annet om synspunkter på hvor mange nye konsesjoner som bør lyses ut.

– Vi mener det er rom – både ressursmessig og økonomisk – for at krillfiskeriene i Antarktis kan bli større. Det handler om norsk næringsaktivitet og tilstedeværelse, og det handler om å høste fra havet på nye måter, sier Sandberg.

Han legger til at marine ressurser i Antarktis er meget godt forvaltet gjennom konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis (CCAMLR-konvensjonen).

Høringsfrist er 24. november 2017.

På Sunnmøre kan det være flere som er interessert i krillkonsesjoner. Vigra-selskapet Fish Group Norway viste i alle fall interesse for krillbåten Juvel tidligere i år. For få dager siden ble det klart at Stig Remøy og selskapet Rimfrost får beholde krillkonsesjonen i Sørishavet.