Tror på flere ansettelser

Selskapets ferske arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal viser en «nøktern optimisme» i det norske arbeidsmarkedet, ifølge konsernsjef Maalfrid Brath.

– Vi har sett en positiv utvikling gjennom de siste målingene. Nå ser vi at stemningen er litt mer avventende enn i forrige kvartal, men hovedtrenden er fortsatt positiv, og kurven peker oppover, sier Brath.

Det er ventet oppbemanning i seks av ni sektorer, ifølge undersøkelsen. Sterkest optimisme er det innenfor olje og gass.

– Økt leteaktivitet og flere nye oljefunn har gitt fornyet optimisme til arbeidsgivere i sektoren. Dette er kjærkomne nyheter for et stort antall faglærte arbeidere over hele landet, sier Brath.

Optimismen er størst i Midt-Norge, mens den er lavest i Sør-Vest, ifølge undersøkelsen.