Anslår at 9000 mistet jobben i maritim næring i fjor

Det skriver Sysla.no i sin omtale av en foreløpig analyse, som først skal presenteres på Haugesundkonferansen til vinteren.

Daglig leder Tord Dale i Maritim Forum sier det innebærer at rundt 20.000 arbeidsplasser i næringen har forsvunnet etter oljeprisfallet.

– Det er mye oljejobber som er borte, og jeg mener næringen må tenke at de jobbene ikke kommer tilbake. Vi må finne andre områder for vekst, sier han til Sysla.no.

Bakgrunn: Klynga ble akterutseilt før oljenedturen (for abonnenter)

Basert på regnskapene fra 2016 ligger det samtidig an til en nedgang i omsetning på rundt 20 prosent.

Det innebærer trolig at 2016 var det verste året for næringen siden nedturen startet. Klyngeanalysen som Menon presenterte i fjor, viste at omsetningen for den maritime klynga på Nordvestlandet, sank med 12 prosent i 2015.

Tre utfordringer etter ti års opptur: Den maritime klynga ble akterutseilt før oljenedturen Den maritime klynga var i ferd med å bli akterutseilt flere år før oljenedgangen, men advarslene ble ikke tatt på alvor. Er det på tide å justere selvbildet?