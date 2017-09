Har tatt ut 70 millioner i utbytte

For ifølge Finansavisen har det blitt tatt ut 70 millioner kroner i utbytte i årene fra 2005 til toppåret i 2013. I 2013 hadde selskapeet inntekter på 340 millioner kroner. Av de 70 millionene skal mesteparten ha gått inn på kontiene til gründerne Simen Staalnacke, Peder Børresen og Jan Egil Flo.

Ifølge Finansavisen fikk de tre ut 19,4 millioner hver i perioden fra 2007 til 2012.

I 2013 skal utbyttefesten tatt slutt, og 2014 ble det første året med negativt resultat.

Nedturen har fortsatt, og nå er eventyret over med den mye omtalte konkursen som gjør at 200 ansatte mister jobben. Flere har meldt sin interesse for konkursboet, men det er ennå ikke klart om noen ønsker å drive selskapet videre.

I Stryn ønsker man uansett å ha selskapets rosa merkevaretraktor stående som et monument over selskapet.