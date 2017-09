Stordalen fortalde kvifor han blei overtydd om å satse på Kleven

Kleven var tidleg ute med å «flagge heim» stålarbeidet i skipsbygginga. Resultatet er mellom anna at dei to hurtigruteskipa som no tek form på verftet, blir bygd vel hjelp av med avansert robotteknologi.

Underleverandør konkurs: – Hadde millionar til gode hos Kleven Ulstein-bedrift med 116 polske arbeidarar gjekk konkurs etter tap på Kleven-kontraktar. Ein månad etter verftet slutta å betale, melde underleverandøren oppbod.

Kjersti Kleven vert einaste igjen frå gamlestyret: Bankveteran og kjendisadvokat inn i Kleven-styret Berre Kjersti Kleven blir med vidare i styret som skal leie skipsbyggjarkonsernet til smult farvatn.

– Tesla-revolusjon på sjøen

Etter at Stordalen hadde gått langt utover si tilmålte tid, tok Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam over og fortalde korleis dei såg føre seg samarbeidet med Kleven. Han fortalde at dei ville ha med seg Kleven til å gjere ein «Tesla-revolusjon» på sjøen og at dei tenkte langsiktig.

– Eg er overtydd om at verden står for Kleven sine dører framover, sa Skjeldam.

Då det var klart for spørsmål frå salen, blei dei sunnmørske arbeidarane smått tilbakehaldne, men etter at Stordalen hadde lokka med ein gratis weekend på hotell, fekk han eit spørsmål.

– Blir det meir enn fire skip, ville ein vite.

Hurtigruten har som kjent to ekspedisjonsskip under bygging ved verftet, og har opsjon på to skip til.

Skjeldam svarte at han håpte Hurtigruten ville bygge fleire - i det han meinte var ein sterkt veksande marknad.

Eig kring 40 prosent

Stordalen og Skjeldam representerer aksjonærgrupperinga som no kontrollerer kring 40 prosent av aksjane i det tidlegare familieeigde konsernet.

Kleven er i full gang med å bygge dei nye ekspedisjonsskipa til Hurtigruten - MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen - og Stordalen var i fyr og flamme over det han hadde sett i «robothallen» der skipa blir bygd.

Skipa blir dei første av denne typen som får hybrid framdriftsmaskineri.