Stordalen og Hurtigruten-sjefen møter Kleven-tilsette

Både riksmedia og lokalpresse møtte opp for å følgje besøket til dei nye aksjonærane i skipsbyggjarkonsernet.

– Nokon har forsøkt å seie at dette er ein redningsaksjon. Det er ikkje tilfelle. Eg gjer dette fordi eg trur på Kleven, sa Petter Stordalen og fekk stor applaus frå dei tilsette som var samla i kantina.

Etter at Stordalen hadde gått langt utover si tilmålte tid, tok Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam over og fortalde korleis dei såg føre seg samarbeidet med Kleven. Han fortalde at dei ville ha med seg Kleven til å gjere ein «Tesla-revolusjon» på sjøen.

– Eg er overtydd om at verden står for Kleven sine dører framover, sa Skjeldam.

Då det var klart for spørsmål frå salen, blei dei sunnmørske arbeidarane var tilbakehaldne, men etter at Stordalen hadde lokka med ein gratis weekend på hotell, fekk han eit spørsmål frå salen.

- Blir det meir enn fire skip, ville ein vite.

Skjeldam svarte at han håpte Hurtigruten ville bygge fleire - i det han meinte var ein sterkt veksande marknad.

Stordalen og Skjeldam representerer aksjonærgrupperinga som no kontrollerer kring 40 prosent av aksjane i det tidlegare familieeigde konsernet.

Kleven er i full gang med å bygge dei nye ekspedisjonsskipa til Hurtigruten - MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen. Skipa blir dei første av denne typen som får hybrid framdriftsmaskineri og Hurtigruten har opsjon på to nye skip.

