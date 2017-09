Markerer 100 år med jubileum og boklansering

Brødr. Sunde AS markerer fredag og lørdag sitt 100-årsjubileum i Ålesund med et arrangement for både kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Der blir det blant annet lansert en ny bok om selskapet.

– Vi ser fram til å markere 100-årsubileet til Sunde sammen med alle våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere, sier direktør Rolf Fagervoll til Smp.no.