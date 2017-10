Ekornes-direktør skal lede nytt selskap

Han har over 25 års erfaring som markedsdirektør i Ekornes-konsernet, hvor han har utviklet markedskonseptet som har gjort Stressless til Norges mest kjente internasjonale merkevare.

– Der er et behov for en kompetanse i markedet som faller mellom de tradisjonelle bedriftsrådgiverne og reklame- og designbyråene. Her vil Brandwise levere spesialisert kompetanse på høyt nivå innen markedsstrategiske områder, forteller Haugen i en pressemelding.

Haugen har vært medlem av konsernledelsen i Ekornes, og hatt flere styreverv i konsernets salgsselskaper både nasjonalt og internasjonalt. Han har også hatt salgs- og distribusjonsansvar for store deler av Ekornes-konsernets omsetning.