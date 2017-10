Rolls-Royce og Google skal samarbeide om autonome skip

– Jeg er overbevist om at den maritime industrien har mye å lære gjennom å jobbe sammen med eksperter som Google, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce i en pressemelding.

Avtalen ble signert tirsdag på Google Cloud Summit i Stockholm. Ifølge Rolls-Royce er den trolig den første av sitt slag i den maritime næringen.

Googles utviklingsplattform for maskinlæring, Cloud Machine Learning Engine, skal i første omgang gjøre eksisterende skip tryggere. Avtalen er også vesentlig for at autonome fartøy skal bli realisert.

– Denne avtalen er i tråd med vår uttalte strategi om å jobbe sammen med partnere for å gjøre fjernstyrte og autonome skip til virkelighet, sier Asbjørn Skaro.

Systemet skal oppdage, identifisere og følge objekter som et skip kan møte.

Både Sunnmøre og Finland

Både på Sunnmøre og i Finland skal Rolls-Royce være involvert i prosjektet. Det er ikke klart om det er Sunnmøre eller Finland som blir mest involvert.

– Det vil tiden vise, men det er klart at vi har kunnskap og erfaring i Norge som må til for at utviklingen skal gå raskt framover i riktig regning, sier Anette Wollebæk i Rolls-Royce til Sunnmørsposten og fortsetter:

– Vi vil gjerne bidra til at den maritime klyngen på Møre fortsatt skal være næringens Silicon Valley også i en digital tidsalder.