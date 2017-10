Nyskapingspris til turistbåt fra nordvestlandet

Katamaranen som ble bygd ved Brødrene Aa i Nordfjord, har vunnet en rekke priser og er blant annet kåret til Årets Skip. Tirsdag ble verftet og rederiet The Fjords tildelt Innovasjonsprisen for universell utforming.

– Verftet Brødrene Aa har gjort universell utforming til et konkurransefortrinn, og har i dag et ledende kompetansemiljø både nasjonalt og internasjonalt. Dette bidrar til at de kan skape verdier og arbeidsplasser – og ikke minst unike båter som er bedre for alle passasjerer, sier Onny Eikhaug ved Design og arkitektur Norge (DOGA) i en pressmelding.

Prisen ble delt ut av barne- og likestillingsminister Solveig Horne og i kamp med seks andre konkurrenter.

Vision of the Fjords tar turister nærmest lydløst inn i verdensarvfjorden Nærøyfjorden på strekningen Flåm – Gudvangen. Utvendige skråramper lar passasjerene bevege seg fritt mellom dekkene, mens den romslige salongen er utstyrt med store panoramavinduer.

Brødrene Aa har spesialisert seg på å bygge hurtiggående katamaraner i karbonfiber. I mars neste år skal de også levere søsterskipet til Vision of the Fjords - Future of the Fjords.

«Milepæl» med tre båtar til Kina: Verft kapra jobb til ein kvart milliard etter år med underskott Jobben med å byggje tre hurtigbåtar til Kina er verdt om lag like mykje som ei heil årsomsetning hos Brødrene Aa i Nordfjord.