Rekordsterkt tredjekvartal for Marine Harvest

Marine Harvest-konsernet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 194 millioner euro i tredje kvartal. Dette er litt bedre enn samme kvartal i fjor, der selskapet endte på 180 millioner euro.

– Høge laksepriser og sterk etterspørsel har gitt et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat i tredje kvartal, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i en pressemelding.

Overskuddet etter skatt ble 150 millioner euro, mot 158 millioner euro samme kvartal i fjor.

Aarskog forklarer driftsresultatet også med lavere produksjonskostnader. Konsernet tror på et sterkt marked fremover.

Marine Harvest Norway oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på 2,24 euro, så vidt slått av Marine Harvest Scotland med 2,33 euro per kilo.

Styret foreslår et kvartalsutbytte på 3,40 kroner per aksje.

Forventet slaktevolum for hele 2017 er redusert til 369.000 tonn grunnet biologiske utfordringer i Norge.