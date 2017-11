Ulstein med ny kontrakt på ekspedisjonsskip

Der vil dei fortelje om ei ny kontrakt med Lindblad Expeditions på bygging av eit ekspedisjonsskip for levering i 2020.

Ifølgje ei pressemelding frå reiarlaget dreier det seg om eit skip med X-Bow-design – med opsjon på ytterlegare to fartøy. Skipa blir utstyrt for å segle i polare strøk. Samme meldinga blei kort tid etterpå lagt ut på Ulstein Group sine heimesider.

– Vi set pris på å bli valt som partnar for dette spennande prosjektet. Lindblad er eit nyskapande selskap og i fremste rekke innan ekspedisjonscruise. Vi ser fram til å realisere prosjektet saman med Lindblad og deira samarbeidspartnarar, seier Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulstein Group i ei pressemelding som blei sendt ut då seansen starta.

Fem tusen feira Ulstein-jubileum Laurdag feira Ulstein 100 år. Ein jubileumskonsert med både fyrverkeri, flammemaskiner og statsministerbesøk.

Lindblad Expeditions Holdings er eit selskap som mellom anna tilbyr ekspedisjonsreiser i samarbeid med National Geographic. Skipet som blir bygd ved Ulstein verft, blir det siste tilskotet til Lindblad-National Geographic-flåten.

I meldinga går det ikkje fram kor store skipa er, men dei skal vere utstyrt med 69 romslege suiter og mellom anna ha spa, yogarom, restaurant og utandørs bistro og grillområde.

– Dette vert eit toppmoderne fartøy, og vi er veldig glade for å jobbe i lag med Ulstein og deira team av dyktige ingeniørar og designarar når vi no utvidar flåten vår. Det nye skipet blir sentralt for vår langsiktige vekst, og vil bli verdas mest ekstraordinære ekspedisjonsskip innan ei rekke område, seier Sven Lindblad, som er konsernsjef i Lindblad.

Smp.no kjem med meir frå pressekonferansen.

Ulstein Group: Stakar ut kursen for nye 100 år