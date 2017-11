Verftene er bekymra for ordrevakuum

Bransjeorganisasjonen mener årsaka til at det knapt er bestilt skip i høst, er den nye finansieringsordninga som regjeringa har varsla.

– Vi er tilsynelatende i en vakuumperiode hvor vår mange av kunder sitter på gjerdet i påvente av at ordningen skal tre i kraft, heter det i en uttalelse fra styret på deres egen nettside.

Styreleder Hugo Strand påpeker at de er svært fornøyd med ordningen som er foreslått, men sier at det likevel er bekymringer blant verftene over slapp ordreinngang – spesielt etter ordningen ble kjent.

– Det går ikke an å kritisere noen for det - slik er det bare - også får vi håper at myndighetene får dette operativt så fort som mulig, sier administrerende direktør Asle B. Strønen i Norske Skipsverft til smp.no før verftskonferansen starter tirsdag.

10 mrd. så langt

Så langt i år er det kommet inn ordrer på drøyt 10 milliarder kroner til norske verft, noe som i utgangspunktet er et lavt tall.

Langt de fleste kom i første halvår med 3,8 milliarder første kvartal og 5,2 milliarder i andre kvartal.

– Tallene viser at tredje kvartal endte på sørgelige 822 millioner kroner. For oktober er det registrert ordrer for 250 millioner kroner, påpeker styreleder Strand.

Nyordningen omfatter kjøp av alle typer skip fra norske verft som skal brukes i Norge, og ble kjent 29. august.

– Vi er helt trygge på at regjeringen samt GIEK og Eksportkreditt Norge er på ballen og arbeider aktivt for en rask implementering, men samtidig føler vi altså en viss uro, uttaler Hugo Strand på vegne av styret i Norske Skipsverft.

