Fjord1 hentet inn én milliard i lån

Markedet har tydelig troa på Fjord1 som fredag har utstedt et usikra obligasjonslån på én milliard kroner. Det opplyser selskapet i en børsmelding.

Bakgrunnen for lånebehovet er at trafikkselskapet har planer om å bygge en rekke nye ferjer. Fjord1-direktør Dagfinn Neteland fortalte til smp.no i forrige uke at de ønsker å ta en avgjørelse for hvor ferjene skal bygges, allerede i løpet av kort tid. Lånet vil bli søkt notert på Oslo børs.